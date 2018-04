Pedrinho garante vitória santista no Recife

A entrada do meia Pedrinho foi novamente determinante e o Santos cumpriu seu objetivo no Recife: manteve a vice-liderança do Campeonato Brasileiro após uma vitória sofrida contra o Náutico, por 2 a 1, no Estádio dos Aflitos. Agora com 58 pontos, o time de Vanderlei Luxemburgo continua na segunda colocação mesmo que o Palmeiras, que joga hoje, vença o Juventude. Os alvinegros possuem vantagem no primeiro critério de desempate - venceu 17 vezes. "Temos que dar ênfase na busca desta segunda colocação, que nos levará mais rápido para a Libertadores", afirmou o meia Vítor Júnior. Antes que Pedrinho garantisse os três pontos, com um golaço aos 41 minutos da etapa final, o Santos passou por maus bocados. Com o Náutico brigando para não ficar perto da zona de perigo, o Santos encontrou dificuldades desde o começo da partida. Ainda que os santistastenha chegado mais vezes ao ataque - Marcos Aurélio acertou uma bomba no travessão aos 8 minutos -, foi o Náutico quem abriu primeiro o placar. Em um erro conjunto da defesa santista, o atacante Acosta desceu sozinho pela ala-esquerda. Cruzou para encontrar Felipe, sem qualquer marcação, dentro da área. Na cabeçada, os pernambucanos fizeram 1 a 0, aos 15 minutos. O Santos passou a atacar com mais freqüência, tendo maior posse de bola. Petkovichegou pelo menos duas vezes com perigo, mas falhou no toque final. Coube, então, a Kléber Pereira igualar o placar. O jogador, que não fazia gols desde o início de setembro, acabou com o jejum de nove jogos sem marcar. Aos 45 minutos, recebeu belo passe de Rodrigo Tabata e não desperdiçou. No intervalo, Luxemburgo sacou Petkovic e colocou Pedrinho. A qualidade na troca de passes do Santos foi evidente, mas o Náutico voltou melhor. Por pouco, Acosta não marcou, aos 11 minutos, em jogada parecida com a do primeiro gol. Desta vez, Fábio Costa salvou. Pouco depois, Dionísio arriscou e acertou o travessão. Coube a Pedrinho, também fundamental na vitória por 3 a 0 contra o Goiás, definir a partida. Aos 41 minutos, arriscou de fora da área. Um chute indefensável para o goleiro Fabiano.