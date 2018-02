Pedro Guedes conquista bronze na Copa Jigoro Kano de judô

O brasileiro Pedro Guedes conquistou neste sábado a medalha de bronze da categoria peso leve, até 73 quilos, da Copa Jigoro Kano ao derrotar o japonês Yusuke Kanamaru por koka no desempate. No próximo domingo o Brasil volta a brigar por medalhas com Luciano Corrêa, categoria até 100 quilos, João Gabriel Schillitler, acima de 100 quilos, Érika Miranda, até 52 quilos, e Danielle Zangrando, até 57 quilos. Um dos mais animados para a disputa é o peso pesado João Gabriel, que conquistou uma medalha de bronze no Mundial realizado no Rio de Janeiro em setembro. "A sensação de estar aqui e treinar num local como este é incrível. Eu respeito muito as tradições do judô e está sendo uma experiência fantástica. Espero fazer boas lutas e conseguir mais um resultado importante neste ano", concluiu João Gabriel.