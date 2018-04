Pedro Lima perde e Brasil deixa o Mundial Com a derrota do meio-médio Pedro Lima, anteontem, para Bakhyt Sarsekbayev, do Casaquistão por 23 a 11, o Brasil ficou sem representantes no Mundial de Boxe, em Chicago. Lima havia sido campeão de sua categoria no recente Pan-Americano de Boxe, em Mar del Plata, disputado em agosto.