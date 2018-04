Pedro Lima perde e Brasil está fora do Mundial de boxe

Com a derrota de Pedro Lima (69 kg) para Bakhyt Sarserbayev, do Cazaquistão, por 23 a 11, na quarta-feira, não há mais brasileiros na disputa do Campeonato Mundial de boxe, que está sendo realizado em Chicago, nos Estados Unidos. Logo no primeiro round, quando fez 5 a 0 no placar, Sarserbayev tratu de dominar a luta. O brasileiro ainda equilibrou as ações no segundo round, mas foi insuficiente para tirar a vitória do atleta do Cazaquistão, que nas quartas-de-finais enfrentará o chinês Silamu Hanati, por uma vaga nas semifinais do torneio. As finais do torneio, que vale vaga automaticamente para a Olimpíada de Pequim, estão marcadas para sábado.