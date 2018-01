Pedro Paulo vence prova de hipismo O cavaleiro Pedro Paulo Lacerda, montando Petra Z Cepel, venceu neste domingo o Grande Prêmio do 70º aniversário do Clube Hípico de Santo Amaro, em São Paulo, com obstáculos a 1m50 de altura e dois percursos distintos, observatório ao Mundial de Esportes Eqüestres, em 2006. O GP teve 40 conjuntos e Pedro Paulo terminou sem faltas (50s06, na segunda passagem), seguido pelos conjuntos Geraldo de Lemos/Land Harmony Águia e Rodrigo Sarmento/Sultan.