Pedro Solberg/Evandro vai à semi, mas Alison/Bruno cai nas oitavas na Suíça Dupla a ser batida nos Jogos do Rio, Alison/Bruno Schmidt não fechou bem a preparação para a Olimpíada. Os brasileiros caíram nas oitavas de final do Major de Gstaad, etapa suíça do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, neste sábado. Evandro e Pedro Solberg fizeram as honras do Brasil e avançaram à semifinal, encerrando uma sequência de campanhas ruins.