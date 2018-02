Pedro Veniss vence circuito na Europa O brasileiro Pedro Veniss sagrou-se campeão do Circuito Hípico Del Sol de Salto, realizado em Jerez de la Frontera, na Espanha. Radicado na Bélgica há dois anos, Veniss ganhou a prova de 1,40 m com a égua Atlântica, zerando o percurso de desempate, no tempo de 39s51, seguido pelo cavaleiro argentino, Juan Ignácio Rojo, com o animal Taro. A disputa reuniu cavalos de 7 anos.