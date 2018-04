Pedrosa lidera treinos livres da MotoGP em Le Mans

Pedrosa começou o dia conduzindo sua Honda até o primeiro posto da sessão inicial, com o tempo de 1min34s645. No segundo treino, foi ainda mais rápido, com 1min34s035. Marques foi quem mais se aproximou do melhor tempo do dia, com 1min34s169, na segunda sessão. Depois vieram o italiano Valentino Rossi (1min34s173) e Lorenzo (1min34s201).

As duas sessões desta sexta não foram marcadas por maiores incidentes. Houve somente uma queda no segundo treino. O italiano Andrea Iannone foi ao chão, mas não se machucou. Ele se recuperou recentemente de uma cirurgia no braço direito.

Os pilotos voltam à pista neste sábado para o terceiro treino livre, às 4h55 da manhã. O grid de largada começará a ser definido às 9h10. No domingo, a corrida está marcada para as 9 horas.