Pedrosa vence etapa de Le Mans e lidera a MotoGP

Com a segunda vitória seguida no ano, Pedrosa desbancou o próprio Márquez na liderança. Ele chegou aos 83 pontos, contra 77 do segundo colocado e 66 do atual campeão Jorge Lorenzo.

Para voltar ao topo do pódio, neste domingo, Pedrosa contou com ajuda chuva para fazer uma boa corrida de recuperação. O espanhol largou da sexta posição e alcançou os líderes da prova logo nas primeiras voltas. Enquanto ganhava posições, Márquez sofria com as condições da pista.

Na 11ª volta, Pedrosa já superava o italiano Andrea Dovizioso e alcançava a liderança. Daí em diante, não teve dificuldade para manter a vantagem e encaminhar a vitória, sem sofrer ameaças. Crutchlow encontrou mais facilidade para chegar ao pódio, enquanto Márquez se esforçava para ganhar ritmo na circuito molhado. Foi compensado com o lugar no pódio.

Já os pilotos Valentino Rossi e Jorge Lorenzo decepcionaram na Yamaha. Sem consistência, Lorenzo não passou do 7º lugar e não chegou a brigar pelas primeiras posições. Rossi até se esforçou, mas acabou sofrendo uma queda a 11 voltas do fim e terminou somente em 12º.

Confira a lista dos dez primeiros colocados em Le Mans:

1.º - Dani Pedrosa (ESP/Honda), 49min17s707

2.º - Cal Crutchlow (GBR/Yamaha), 49min22s570

3.º - Marc Marquez (ESP/Honda), 49min24s656

4.º - Andrea Dovizioso (ITA/Ducati), 49min27s794

5.º - Nicky Hayden (EUA/Ducati), 49min36s178

6.º - Alvaro Bautista (ESP/Honda), 49min41s268

7.º - Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha), 49min45s668

8.º - Michele Pirro (ITA/Ducati), 49min58s482

9.º - Bradley Smith (GBR/Yamaha), 49min59s114

10.º - Stefan Bradl (ALE/Honda), 50min18s702