Pego no doping, Jamaicano Steve Mullings deve ser banido do atletismo

KINGSTON - Campeão mundial do revezamento 4 x 100 metros em Berlim/2009, o velocista jamaicano Steve Mullings foi considerado culpado pela acusação de doping e, como esta é a segunda vez em que é flagrado por uso de substância proibida, deve ser banido do atletismo.

Mullings, de 28 anos, foi julgado nesta quinta-feira por um painel antidoping formado por três membros da Comissão Disciplinar da Federação Jamaicana de Atletismo. O atleta foi flagrado com o uso do diurético furosemida, enquadrado na categoria de agente mascarante, durante as seletivas de seu país para o Mundial de Daegu, em junho.

O velocista já cumpriu dois anos de suspensão, entre 2004 e 2006, por ter apresentado altos níveis de testosterona em seu organismo.