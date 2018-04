Peirsol recupera ouro nos 200 costas Depois de ter vencido a prova, perdido o ouro e ter entrado com apelação, o americano Aaron Peirsol recuperou a medalha de campeão da prova dos 200m costas dos Jogos de Atenas. Ele marcou 1min54s95, novo recorde olímpico. A prata ficou com o austríaco Markus Rogan (1min57s35) e o bronze com o romeno Razvan Ionut Florea (1min57s56).