Pela 2.ª vez, Brasil enfrenta a Alemanha Brasil e Alemanha se enfrentam pela segunda vez no Grand Prix Feminino de Vôlei na madrugada de amanhã, a partir das 3h30 de Brasília, em Mokpo, na Coreia do Sul. No primeiro confronto entre as duas equipes, no Maracanãzinho, a seleção brasileira venceu por 3 sets a 0, e a meio de rede Sheila, campeã olímpica, foi a maior pontuadora da partida, com 13 pontos.