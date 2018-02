Pela 3ª vez seguida, Alemanha domina os Jogos de Inverno Os Jogos Olímpicos de Inverno de Turim, na Itália, terminaram neste domingo e, pela terceira vez consecutiva, a Alemanha se consagrou a vencedora no quadro de medalhas - tanto na classificação por ouros quanto pelo número total de conquistas. Os alemães ganharam, ao todo, 29 medalhas - sendo 11 de ouro, 12 de prata e 6 de bronze - e mantiveram a hegemonia que vem desde Nagano (Japão), em 1998, e Salt Lake City (EUA), em 2002. Assim como em casa, há quatro anos, os Estados Unidos ficaram em segundo, com 25 medalhas - 9 de outo, 9 de prata e 7 de bronze. A Áustria foi a terceira, com apenas duas de prata a menos que os norte-americanos. A Itália, dona da festa, conseguiu 11 medalhas no geral - 5 de ouro e 6 de bronze. O Brasil não conseguiu medalhas, mas teve um desempenho melhor nesta edição. A snowboarder Isabel Clark conseguiu um inédito 9.º lugar na sua prova - é o melhor resultado de um brasileiro nos Jogos de Inverno. Decepção ficou com a equipe de bobsled, que em duas de três descidas teve o trenó virado. Como conseqüência, a 25ª e última posição.