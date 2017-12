Pela 7ª vez consecutiva, brasileira concorre ao prêmio de melhor do mundo no futsal

A supremacia da brasileira Vanessa Pereira no futsal continua. Pela sétima vez consecutiva, a jogadora está na lista das dez melhores atletas e concorre ao prêmio de melhor do mundo na modalidade, pelo site especializado Futsal Planet.

Além de colecionar indicações, a 'Messi brasileira', como é conhecida, já teve a honra de ganhar a premiação entre os anos de 2010 e 2012. São três vitórias fora das quadras que a atleta vê como "a realização de um sonho e o reconhecimento de um bom trabalho", conta em entrevista ao Estado.

Defendendo o Sinnai, da Itália, a camisa 7 foi a artilheira de 2016 na Liga Italiana e comemora a liderança no grupo da competição este ano. "Agora nessa nova temporada vejo os resultados como positivos, saímos de uma colocação não muito favorável no ano passado. A consequência do trabalho em grupo é gratificante", conta.

Vanessa também não deixou de comentar sobre o momento do futsal no Brasil, incluindo os planos pela seleção, que acabaram passando despercebidos em 2016, já que o Mundial não aconteceu. "Eu sigo na Itália representando o meu clube, mas sempre de olho no que aconteceu no meu País. Sabemos que o futsal brasileiro vem sofrendo com uma transformação na gestão e mesmo com alguns problemas aconteceram competições, e olha, somos cinco brasileiras na lista", conclui.

DE MINAS PARA O MUNDO

A melhor jogadora do mundo no futsal feminino nasceu na cidade de Patos, Minas Gerais. Morou durante 14 anos dentro de uma escola e deu os primeiros passos com a bola nos pés aos cinco anos de idade.

De família humilde, Vanessa Pereira começou sua trajetória no esporte dentro do colégio estadual Adelaide Maciel, quando a diretora da escola doou um espaço para ela e sua família morar. Lá, eles ficaram durante 14 anos. Enquanto seus pais trabalhavam como ajudantes, um professor de educação física levava a 'Messi brasileira' para a quadra.

Vanessa intercalava as aulas com as 'peladas' na rua da cidade, onde seu talento já era reverenciado em passes, chutes e dribles. O sonho ficou em Patos de Minas aos 17 anos de idade, quando começou a jogar profissionalmente pela equipe de Minas/Governador Valadares. A partir dali, a estrela da camisa 7 começou a brilhar. A brasileira passou pelos times de Kindermann/Caçador, Unochapecó/Santa Catarina, viajou o mundo para jogar em Burela/Espanha e, atualmente, defende o Sinnai/Itália. Obteve conquistas estaduais e títulos mundiais com a seleção brasileira.

INDICADAS AO PRÊMIO DE MELHOR DO MUNDO:

Categoria: Futsal Feminino

Amanda Lyssa de Oliveira Crisostomo "Amandinha" (BRA)

Ana Patricia Abreu Azevedo (POR)

Ariane Nascimento Da Silva "Ari" (BRA)

Diana Santos De Oliveira Mendes (BRA)

Inês Lourenço Fernandes (POR)

Jessika Karoline Manieri (POR)

Maria Nikolaevna Filisova (RUS)

Patricia González Mota "Peque" (ESP)

Vanessa Cristina Pereira (BRA)

Viktoria Sergeeva Afanasova