Pela internet, Force India apresenta carro para 2011 A Force India apresentou nesta terça-feira, via internet, o modelo VJM04, seu carro para a disputa do campeonato de Fórmula 1 desta temporada. Um vídeo com o lançamento do veículo foi publicado no site oficial da escuderia. A equipe seguirá usando as cores da bandeira da Índia: o branco, o verde e o laranja.