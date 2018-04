Pelé aposta no sucesso da Copa-14 Na festa de 150 anos do Sheffield United, clube de futebol mais antigo do mundo, Pelé declarou que o Brasil "ainda" não tem condições para organizar uma Copa do Mundo, mas que as terá em 2014. O ex-camisa 10 do Santos e da seleção brasileira também declarou apoio à candidatura da Inglaterra como sede do Mundial de 2018 e criticou o "excesso de marketing" que cercou a contratação de David Beckham pelo Los Angeles Galaxy. O Rei do Futebol disse ainda que concorda com o uso de recursos eletrônicos e pediu o fim da barreira nos jogos de futebol.