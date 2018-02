Pelé chora ao conduzir a tocha O ex-jogador Pelé se emocionou ao abrir o revezamento da tocha olímpica no Rio de Janeiro, neste domingo pela manhã. Depois de deixar o gramado do estádio do Maracanã, o Atleta do Século XX ganhou as ruas e, ao ter contato com o público, não conseguiu esconder a emoção. Ao ser saudado pela população, Pelé começou a chorar. E chorou muito. Durante os cerca de 100 metros em que levou a Chama, ele conseguia articular apenas algumas palavras: ?Isto é para vocês?, dizia ele ao público. Preocupado com o assédio, Pelé fazia ainda uma advertência aos torcedores. ?Cuidado, que alguém pode ser queimar?, alertava. O ex-jogador previa que teria uma manhã inesquecível. Enquanto aguardava o início da cerimônia, ele conversou rapidamente com os jornalistas e disse que estava extremamente feliz. Revelou que ao ser escolhido para iniciar o revezamento, colocava um fim numa das poucas frustrações que teve na carreira - a de nunca ter participado de uma olimpíada. ?Como assinei um contrato com o Santos aos 16 anos, já como profissional, nunca tive a chance de ir aos Jogos. Não se permitia a participação de atletas profissionalizados?, explicou ele. ?Hoje, tenho o privilégio de estar sendo o primeiro brasileiro a conduzir a tocha no nosso país e isso é algo que não dá para comparar?, acrescentou. Sem nenhuma modéstia, Pelé garantiu que se tivesse competido numa olimpíada teria trazido a medalha de ouro - o único título ainda inédita para o futebol brasileiro. Pelé transferiu a tocha para Márcio Santos, um estudante da Fundação Gol de Letra, entidade filantrópica mantida pelos ex-jogadores Raí e Leonardo. O estudante passou em seguida para o ex-jogador Nilton Santos, do Botafogo e Seleção Brasileira.