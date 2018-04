Pelé, diplomático, evita polêmica com CBF

Colônia - Um dia após o anúncio do Brasil como sede da Copa de 2014, as dúvidas acabaram. Na feira de esportes, em Colônia, na Alemanha, o ex-jogador disse que foi "fantástica" a confirmação do País como anfitrião do evento. Sobre a ausência na festa de Zurique, nenhuma palavra. O Rei do Futebol é garoto-propaganda de uma empresa holandesa, fabricante de grama artificial, e está na Alemanha, país vizinho da Suíça, sede da Fifa, desde o início da semana. Segundo seus assessores, a agenda cheia de compromissos empresariais não permitiu seu comparecimento na cerimônia de anteontem. Ninguém confirmou se o ex-jogador foi, de fato, convidado para a festa. Símbolo maior do futebol cinco vezes campeão mundial - tendo participado de três das conquistas -, Pelé foi assunto de autoridades e jornalistas estrangeiros na Fifa, mesmo que não estivesse por lá. O primeiro a reclamar sua presença foi Michel Platini, presidente da Uefa. "Onde está Pelé?", questionou no domingo. Anteontem, após pergunta de um jornalista sobre a ausência do craque, o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, respondeu irritado que não sabia onde ele estava. SÓCIO HONORÁRIO Entre beijinhos recebidos por modelos vestidas com a camisa da seleção brasileira, o ex-jogador afirmou ontem que ficou feliz com o retorno do Mundial ao País. "É fantástico, porque todo o mundo sabe que o Brasil é a tradução do futebol." Com 67 anos recém-completados - fez aniversário no dia 23 -, Pelé contou ter recordações do dia em que o Brasil perdeu para o Uruguai por 2 a 1, na decisão da Copa de 1950. "Eu tinha apenas dez anos e lembro do meu pai (Dondinho) chorando depois da derrota na final." Além de torcer para que o desfecho de quase seis décadas atrás não se repita, Pelé afirmou que, caso a seleção brasileira seja campeã em 2014, será o título mais importante de sua extensa galeria. Diplomático, como convém a um personagem acima de mesquinharias. Além de cumprir seus compromissos profissionais, Pelé também foi homenageado. Tornou-se sócio de honra do Colônia, atualmente na Segunda Divisão da Alemanha. O presidente do clube, Wolfgang Overath, campeão mundial com a Alemanha na Copa de 1974, derreteu-se para Pelé. "Não houve atleta no mundo como ele. É o melhor de todos", declarou.