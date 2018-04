Pelé e Cielo ressaltam 'transformação' por Jogos no Rio

Pelé, o maior jogador de futebol de todos os tempos, e César Cielo, maior nadador da história da natação brasileira, pediram aos membros Comitê Olímpico Internacional (COI) que escolham o Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Os dois acreditam que a realização do evento pode mudar a vida dos jovens brasileiros e também para transformar as perspectivas dos jovens de toda a América do Sul, que nunca recebeu uma edição da competição.

O Rei do Futebol afirmou nesta quarta-feira, em Copenhague, na Dinamarca, que o esporte mudou a sua vida e a realização dos Jogos Olímpicos na capital carioca faria o mesmo com a vida das outras pessoas. "Tudo o que eu consegui em minha vida foi através do esporte", enfatizou Pelé.

Já César Cielo disse que a sua vida mudou desde que ele ganhou a medalha de ouro da prova dos 50 metros na Olimpíada de Pequim, no ano passado. "Se um ano mudou completamente a minha vida eu posso imaginar o que a Olimpíada poderia fazer para toda a América do Sul", ressaltou Cielo.

O Rio está competindo com Chicago, Madri e Tóquio para receber os Jogos de 2016 e o Comitê Olímpico Internacional irá anunciar nesta sexta-feira, em Copenhague, a cidade eleita.

"Aqueles que têm seguido a minha vida viram como o esporte pode mudar vidas. Acho que este é um grande trunfo para os membros do COI", ressaltou Pelé, enquanto Cielo acrescentou que uma nova geração de sul-americanos estaria pronta para receber os Jogos. "Nós (da América do Sul) podemos mostrar que a vitória vem com muito esforço", disse.