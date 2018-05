Pelé lamenta falta de infraestrutura para receber Copa

"O evento que foi determinado há anos atrás não era para estar nessa preocupação a dois meses da Copa do Mundo. Isso me deixa triste", disse Pelé. O ex-jogador disse que se assustou com o caos do aeroporto de Guarulhos no último sábado, quando retornou de viagem do exterior. "Passei pela Rússia, China e outros países e todo mundo me disse que quer ver a Copa", contou.

Pelé disse ter confiança no bom desempenho da seleção brasileira na Copa do Mundo, mas apontou que a equipe terá concorrentes fortes ao título, como Argentina, Alemanha e Portugal. "O Messi é um jogador mais completo, porque arma e faz gol. O Cristiano Ronaldo é como o Dadá Maravilha", disse o Rei, que ao citar o alemão Schweinsteiger, confundiu-se e pronunciou o nome de Arnold Schwarzenegger, político e ex-ator.