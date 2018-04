Pelé mira medalha de ouro em possível nos Jogos Olímpicos

O tricampeão mundial Pelé nunca teve a chance de disputar uma Olimpíada, mas o ex-atleta de 68 anos acredita que ainda pode ajudar o Rio de Janeiro a sediar os Jogos de 2016.

Jogadores profissionais eram proibidos de participar das Olimpíadas quando Pelé jogava nas décadas de 1950, 1960 e 1970. Hoje as equipes podem ter jogadores profissionais de até 23 anos, com mais três jogadores acima dessa idade.

"Estou aqui e talvez eu jogue no Rio de Janeiro", brincou Pelé em entrevista coletiva organizada pela candidatura do Rio nesta quarta-feira, dois dias antes do Comitê Olímpico Internacional escolher a cidade sede.

"Todo mundo conhece minha vida. Venci muitos torneios e marquei mais de 1.000 gols, venci três Copas do Mundo mas não pude jogar uma Olimpíada. Algumas vezes ainda penso na medalha de ouro que não ganhei", afirmou. "Meu sonho sempre foi vencer uma Olimpíada".

O Rio concorre com Tóquio, Chicago e Madri na votação do COI a ser anunciada na sexta-feira em Copenhague. Pelé, eleito pelo COI como atleta do século, é um dos que apóiam a candidatura do Rio.