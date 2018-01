Pelé teme que organização do Pan prejudique Copa de 2014 Pelé mostrou preocupação, nesta quarta-feira, com a organização dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, que acontecerão no próximo mês de julho. O ex-jogador teme que o atraso em várias obras prejudique a candidatura do Brasil para sede da Copa do Mundo de 2014. "Estamos trabalhando para 2014, mas se a organização do Pan não for boa, será uma imagem ruim do Brasil. É um cartão de visitas ruim para quem pleiteia uma Copa", afirmou o ex-jogador, durante evento promocional em São Paulo. O maior jogador de futebol de todos os tempos ressaltou que sabe das notícias através da imprensa. "Eu tenho conhecimento de todos os problemas pela imprensa. Não tive contato com o Nuzman [presidente do COB] e com nenhum dos dirigentes. Mas isso é muito preocupante. Dizem que é quase impossível acabar com todas as obras a tempo para o Pan. Todos esperam que o Brasil se saia bem, mas no momento está ruim para o País", disse. A confirmação da sede do Mundial de 2014 deverá sair no final deste ano, após a realização dos Jogos Pan-Americanos. O Brasil disputava com a Colômbia o direito de organizar o maior evento esportivo do mundo, mas o governo colombiano desistiu da candidatura há cerca de 15 dias.