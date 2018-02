Pellicano na tripulação do Brasil 1 Kiko Pellicano vai integrar a tripulação do Brasil 1, primeiro barco do País a disputar a Volvo Ocean Race, a mais tradicional regata de volta ao mundo, a partir de novembro de 2005. Kiko, bronze nos Jogos de Atlanta na classe Tornado, deve trabalhar como proeiro e trimmer (responsável pela regulagem das velas).