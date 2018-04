Penalber defende liderança do ranking no Mundial Masters de Judô

SÃO PAULO - Ir para a Sibéria já foi sinônimo de deportação para os acusados como contrarrevolucionários nos tempos de Josef Stálin. Hoje, para um judoca, estar em Tyumen, na famosa região a leste dos Montes Urais, representa que esse atleta pertence à elite dos tatames. A cidade russa recebe o Mundial Masters, que reúne apenas os 16 mais bem ranqueados lutadores de cada categoria de peso.

A concepção da competição a aproxima do badalado ATP Finals, do tênis, e é o segundo evento mais importante do calendário da FIJ (Federação Internacional de Judô), atrás apenas do Mundial.

O Brasil enviou uma delegação de 22 atletas, a mais numerosa de todas as participantes. Mas apenas um dos brasileiros entra no tatame como o líder de sua categoria de peso. Trata-se do carioca Victor Penalber, o mais promissor dos atletas brasileiros da nova geração.

Penalber só não disputou a Olimpíada de Londres porque havia um brasileiro mais bem classificado do que ele, Leandro Guilheiro, na categoria meio-médio (até 81kg), o líder.

Após os jogos, Penalber iniciou uma escalada enfileirando conquistas em eventos do circuito mundial. A liderança foi alcançada com a conquista do Pan-Americano de San José, na Costa Rica. Mas na última edição da lista, Penalber tinha vantagem de apenas 28 pontos sobre o sul-coreano Kim Jae-Bum, atual campeão olímpico e mundial. O asiático, aliás, deve ser o maior obstáculo no caminho do brasileiro na Rússia.

Penalber teve que superar uma grande dificuldade para despontar no ranking. Flagrado por uso de doping em 2008, ele cumpriu suspensão de dois anos e tratou de manter a forma física e a motivação com muito esforço. Com os pés no chão, Penalber reconhece que ainda tem muito a provar. “Assumi a liderança sem lutar na Olimpíada e em Mundiais”.

Ontem, no início das disputas, a campeã olímpica Sarah Menezes (48 kg) garantiu a medalha de prata ao perder para a japonesa Hiromi Endo. Já Felipe Kitadai (60 kg) foi bronze.