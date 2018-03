Pênalti perdido leva Edmundo a anunciar o fim da carreira

Um dia após desperdiçar um pênalti contra o Sport, no Rio, que custou a eliminação do Vasco da decisão da Copa do Brasil (5 a 4 para os pernambucanos na série após 2 a 0 no jogo), o atacante Edmundo, de 37 anos, anunciou que o duelo foi o último da carreira. ''É muita emoção, o coração não agüenta mais. Vou parar'', disse, no início da noite, em São Januário, quando se dirigia à sala do presidente do Vasco, Eurico Miranda, para comunicar a decisão. Vote: Edmundo deve parar? O dirigente, no entanto, não aceitou os argumentos de Edmundo e disse que ele treinará hoje normalmente. ''Ele não veio me pedir demissão. Apenas me perguntou se eu concordava com a sua rescisão de contrato (que vai até janeiro de 2009). Eu disse que não'', retrucou o dirigente. ''Não quero entrar em detalhes. Comigo não tem essa história de chororô. Edmundo não foi o responsável pela derrota, mas sim o árbitro (Alicio Pena Júnior)'', declarou. Edmundo reapareceu em São Januário com a cabeça raspada. Estava cabisbaixo, conversou rapidamente com alguns funcionários e foi ao encontro de Eurico. Logo após o jogo com o Sport, o atacante chegou a chorar no vestiário. Dono de um currículo extenso, com passagens por grandes clubes, como Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, Corinthians, Santos e Cruzeiro, além dos italianos Napoli e Fiorentina, Edmundo atuou também no Japão, de 2003 a 2004, e participou de 42 partidas pela seleção (esteve na Copa de 1998). Nascido em Niterói, Edmundo começou no Vasco, em 1982, e ganhou o apelido de Animal por seu estilo arrojado, mesclado com habilidade, indisciplina e seu temperamento explosivo. Foi campeão brasileiro três vezes e conquistou a Copa América, em 97, com a seleção. ERROS DO CRAQUE 2000 - Pelo Vasco, na decisão de pênaltis contra o Corinthians (3 a 4), no Mundial da Fifa 2000 - Pelo Santos, no 1 a 1 com o Vasco, Campeonato Brasileiro 2001 - Pelo Cruzeiro, 0 a 3 com Vasco, Campeonato Brasileiro 2006 - Pelo Palmeiras, 0 a 3 Vasco, Campeonato Brasileiro 2007 - Pelo Palmeiras, na decisão por pênaltis com o Ipatinga (3 a 4), na Copa do Brasil 2008 - Pelo Vasco, no 1 a 2 Flamengo, Campeonato Carioca 2008 - Pelo Vasco, na decisão por pênaltis com o Sport (4 a 5), na Copa do Brasil