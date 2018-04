Penapolense joga pela 2ª vitória O Penapolense fechou a rodada inicial do primeiro Paulistão de sua história em uma posição improvável: a liderança do torneio (graças ao saldo de gols). Só por causa da primeira vitória (3 a 0 sobre o Ituano, em casa), o técnico Edison Só acredita que os rivais "vão olhar a equipe com mais atenção" e, por isso, quer cuidado dobrado na partida de hoje contra o Mogi Mirim, às 19h30, em Mogi. Afinal, vale a liderança. O adversário de hoje empatou por 0 a 0 com a Ponte Preta, em Campinas, na primeira rodada.