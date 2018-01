Peneira do Banespa: piauiense na final O piauiense José de Sousa Lima Filho, de 17 anos, viajou 50 horas de ônibus de Teresina para participar da tradicional peneira do vôlei do Banespa/MasterCard. Chegou no dia 18 de janeiro e ficou na casa de uma tia. Sente-se ?deslocado? em São Paulo e está com saudade da família. Mas, em quadra, está conseguindo atingir seus objetivos. José passou por duas baterias de testes e está entre os pré-selecionados da peneira. O resultado sai nesta quinta-feira, com a última seleção, no Ginásio do Esporte Clube Banespa, em São Paulo (SP), a partir das 8 horas.