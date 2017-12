Peneira do Banespa seleciona 13 atletas Depois de três dias de testes com 584 garotos, o Banespa/Mastercard/São Bernardo escolheu nesta quinta-feira 13 garotos - dez infanto-juvenis e três juvenis - que vão representar o clube. Nesta quinta-feira, na fase final da peneira, os aprovados passaram por diversas avaliações técnicas, físicas e psicológicas. O levantador Ayrton Castro de Rezende, de 16 anos, já conhecia os testes. Na peneira anterior, não havia passado na etapa final, mas desta vez deixou Juiz de Fora, em Minas Gerais, para ficar em São Paulo. "Tive muito apoio do meu técnico, que ajudou a fortalecer minha mente. Treinei muito e me especializei no levantamento. Agora, vou continuar lutando para atingir meus objetivos", prometeu o garoto de 1,92 m. Uma das maiores apostas do time paulista é o ponta Willian Reffatti da Costa, de 16 anos e 1,91 m, que veio de Santa Catarina. "Batalhei muito para chegar até aqui. E, durante os testes, vi muita gente de qualidade. Mas não dá para escolher todos. Realizei o sonho de jogar aqui", disse.