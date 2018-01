Penido desponta como favorito na regata A 5ª edição da Eldorado-Brasilis, a maior regata de vela oceânica do Brasil, começa no sábado, às 12h30, com a largada de 20 veleiros em frente do pier 2, na Praia de Camburi, em Vitória. A flotilha seguirá para a Ilha de Trindade, o ponto mais distante da costa brasileira, a 1.168 quilômetros, retornando depois a Vitória. São 1.260 milhas náuticas de prova (cerca de 2.336 quilômetros) e a viagem dura cerca de dez dias. Nesta sexta-feira, as equipes participam, a partir das 14h30, da Volta de Taputera, regata de 3 milhas náuticas. Os barcos velejam pelo Canal de Vitória e contornam uma pedra submersa próxima ao porto de Vitória. O carioca Eduardo Penido, comandante do barco OI/Nokia/Sorsa, de 43 pés, é apontado como favorito para vencer a Eldorado-Brasilis, bem como bater o recorde do "Touché" (181h49min), de Ernesto Breda. "Não dá para competir com o Sorsa, porque além do barco ser bom, o Penido (comandante) é muito experiente", disse Vinícius Stump, filho do belga Thierry Stump, responsável pela construção dos veleiros "Vininautos Nanuk" e Vininautos Planckton", ambos de alumínio e 42 pés, construídos para disputar a Fórmula Eldorado, uma das novidades deste ano. Penido está otimista: "Viemos mesmo com esta intenção de bater o recorde", avisou o iatista, que compete com mais cinco tripulantes. Ele é bicampeão da regata Santos-Rio, além de ter sido campeão olímpico nos Jogos de Moscou/1980, pela classe 470, ao lado de Marcos Soares. Dificuldades - "O tempo está muito esquisito, hoje choveu bastante pela manhã e ainda não consegui entender o que vai acontecer com o vento, tomara que não altere muito", avaliou Penido. A previsão da organização para os primeiros dias da regata é de ventos acima de 15 nós. "O ideal é de 15 a 20 nós", disse Fernando Jakes, presidente da Federação Capixaba de Iatismo. Outro destaque da regata é o barco Normandie Até Logo, de 28 pés, do capixaba Jadir Serra. "Dá para pensar em vitória, mas em recorde, não. Só se for de participação", brincou o comandante. A Eldorado-Brasilis, com patrocínio da Cenoura e Bronze e Petrobrás Distribuidora, é uma realização da Rádio Eldorado de São Paulo.