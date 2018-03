Penido é o novo integrante do Brasil I O campeão olímpico Eduardo Penido,45, será o velador reserva da equipe brasileira que disputa a Volvo Ocean Race, com largada marcada para o dia 12 de novembro, em Vigo na Espanha. Penido, medalha de ouro na classe 470 em Moscou 80 ao lado de Marcos Soares, assume a vaga do proeiro australiano Justin Clougher, que abandonou a tripulação alegando motivos pessoais. Outro integrante do time, o timoneiro espanhol Guilhermo Altadill quebrou uma das pernas e não deve participar das primeiras provas da regata volta ao mundo. Especialista na confecção de velas, Eduardo Penido será uma espécie de curinga no barco comandado por Torben Grael, já que ao longo da carreira velejou em posições diferentes. "Eu posso correr tanto na proa quanto no leme. Tenho experiência em regatas de oceano com o veleiro Sorsa (campeão da Eldorado Brasilis 2004) e a única dificuldade que devo encontrar é lidar com o frio, já que os brasileiros do time não estão habituados a disputar regatas com clima extremamente adverso. É um sonho participar desta prova tecnicamente muito difícil", revela Penido. O velejador campeão olímpico será o sexto tripulante do País no barco Brasil I ao lado do comandante Torben Grael, Joca Signorine, Marcelo Ferreira, André Fonseca e Kiko Pelicano. "Continuo trabalhando forte fisicamente para poder participar da regata mais importante do mundo. Já bate a ansiedade, ainda mais porque acompanhei todo o projeto de construção do barco em Indaiatuba(SP). O batismo da embarcação será no dia 21 de junho na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Após o evento, começam os primeiros treinos no litoral brasileiro. Eduardo Penido participa da segunda edição do Match Race, competição barco contra barco, em Ilha Bela (SP), na tripulação de Alan Adler. O bi-campeão olímpico Torben Grael lidera a etapa após vencer todas as regatas desta sexta-feira.