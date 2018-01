Penido já fala em novo recorde da regata O veleiro "Oi/Nokia/Sorsa", de 43 pés, comandado pelo campeão olímpico Eduardo Penido, cumpriu o previsto em sua estréia na Eldorado-Brasilis, a maior regata de vela oceânica do Brasil. Além de ser o primeiro a atracar no Iate Clube de Vitória, no sábado à noite, quebrou o recorde da prova. Completou os 2.336 quilômetros (Vitória-Ilha de Trindade-Vitória), em 174h07m, sete horas menos que o "Touché", de Ernesto Breda, fez em 2001 (181h49m). O "Galileu", um catamarã de Walter Nunes, também chegou à Vitória no sábado, com tempo de 180h14m. Com ventos de Nordeste variando entre oito e dez nós, o Nokia/Sorsa atracou em Vitória às 18h42 do sábado. "Foi tudo aquilo o que nós havíamos planejado. É um prazer pessoal muito grande, estou muito feliz", disse Eduardo Penido, na festa que varou a madrugada. Penido só não pôde conhecer a inóspita Ilha de Trindade. O recorde proposto aos patrocinadores não permitia uma parada. "Fica para o ano que vem. Quer dizer... aí vou tentar bater meu recorde. Mas ainda quero conhecê-la", brincou. Neste domingo, o competidor mais perto de Vitória, a 210 milhas, era o "Marlim Transpetro", da Escola Naval do Rio de Janeiro, que deve chegar com outros 11 veleiros até a noite de terça-feira. A Regata Eldorado-Brasilis, com patrocínio da Cenoura & Bronze, é uma realização da Rádio Eldorado.