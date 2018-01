Penido quebra recorde na Eldorado-Brasilis Com ventos Nordeste mais fortes próximo da costa brasileira, o veleiro "Oi/Nokia/Sorsa", comandado por Eduardo Penido, praticamente assegurou o recorde da regata Eldorado-Brasilis, a mais longa prova oceânica do País, que sai de Vitória para contornar a Ilha de Trindade, a um terço do percurso até a África e voltar à capital do Espírito Santo. A previsão pela batida da marca de 181h49min do "Touché", de 2001, era pela boa vantagem de cinco horas que o comandante havia conseguido na sexta-feira, para alcançar o Iate Clube de Vitória ainda à noite, fechando a regata em torno de 166 horas. Desde o início, o objetivo proposto aos patrocinadores era a tentativa de bater o recorde. Assim, o campeão olímpico (foi ouro com Marcos Soares na classe 470, navegando em Tallin, pela Olimpíada de Moscou/80) não parou na ilha, da mesma forma que o veleiro "Galileu" - um catamarã (com dois cascos, que "corre" acima da água, em vez de "cortá-la", como os monocascos). Neste sábado, ainda havia três barcos para deixar a Ilha de Trindade, com previsão de chegada a Vitória até terça-feira. Segundo Eduardo Penido, "o bom desempenho e o bom astral da tripulação" foram o destaque, contribuindo para a tentativa de quebra de recorde que voltou a ser possível apenas mais perto da costa, já que na relargada, na ilha, os ventos estavam fracos. Além do comandante, velejaram Alexandre Haddad, Alfredo Roveri, Daniel Santiago e Fernando Sesto. O barco pertence a Celso Quintanella. A regata Eldorado-Brasilis tem patrocínio da Cenoura & Bronze a apoio da Rádio Eldorado.