Pentacampeões da Liga chegam ao Brasil Os jogadores pentacampeões da Liga Mundial de vôlei desembarcaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta terça-feira, e foram unânimes em dizer que o Brasil só continuará dando as cartas no vôlei masculino se trabalhar muito. Todos enalteceram o trabalho da comissão técnica. ?A motivação vem do Bernardinho, que mantém sempre o grupo unido e com vontade de vencer?, disse Dante. ?E temos que ressaltar o trabalho do nosso preparador físico, José Salles, que deixa a gente com muito fôlego para os jogos?, destacou o levantador Ricardinho. Os jogadores brasileiros terão, agora, uma semana de folga. Bernardinho ficou em Paris, onde descansa junto com a esposa, a levantadora Fernanda Venturini. Após o período de descanso, a seleção se reúne novamente para os treinamentos visando a Copa América, marcada para o início de agosto, no Brasil.