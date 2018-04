Pentatlo: brasileira fica em 25º A brasileira Samantha Harwey terminou em 25º lugar entre 31 concorrentes no torneio olímpico de pentatlo moderno dos Jogos de Atenas com um total de 4.888 pontos. A atleta húngara Zsuzsanna Voros, com 5.448 pontos, conquistou a medalha de ouro; Jelena Rublevska, da Letônia, ganhou a medalha de prata, com 5.380 pontos e a britânica Georgina Harland ficou com a medalha de bronze somando 5.344 pontos.