Pentatlo: Daniel fica em 31º no tiro Daniel Santos ficou, nesta quinta-feira, em 31º lugar na competição de tiro do pentatlo moderno dos Jogos Olímpicos de Atenas. O brasileiro fez um score de 163 e somou 892 pontos. A liderança é do bielo-russo Dzmitry Meliaknm, com um score de 186 e 1.168 pontos. Daniel ainda vai competir na esgrima, natação, hipismo e corrida. Todos os eventos estão programados para esta quinta-feira.