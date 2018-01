Pequenas prometem show na ginástica Juliana Apoena Zarantonelli do Prado vai estar "nervosíssima" nesta manhã de sábado. Ela e suas doze companheiras de equipe. Mas Juliana, conhecida como Juju, diz que esse nervosismo só dura até começar a fazer os exercícios no primeiro aparelho. Aos 7 anos de idade, ela é uma das mais novas e a menor (1m14 de altura) das meninas da equipe do São Paulo/Guaru, que disputa o Campeonato Estadual Pré-Infantil de Ginástica Artística. Leia mais no O Estado de S. Paulo