Pequeno fenômeno impressiona na natação À primeira vista, Alfredo Marchetti é mais um menino como tantos de sua idade. Aos 9 anos, o garoto, que mora no Balneário Camboriú, em Santa Catarina, estuda, tem amigos, gosta de brincar. Mas mostra seu talento quando entra na piscina. A natação é sua maior paixão e o currículo impressiona: está invicto, em 66 torneios que disputou. Uma coleção de conquistas que inclui as quatro medalhas de ouro ? nos 50 m borboleta, 50 m livre, 100 m livre e 100 m borboleta ? e o troféu de melhor atleta do Mundial de Natação, categoria 9 anos, disputado de 27 de julho a 2 de agosto, no Aquatic Center de Nova York, nos Estados Unidos, onde foi considerado, por especialistas, como das maiores promessas da natação mundial. Leia mais no O Estado de S. Paulo