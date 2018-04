Pequeno Sassuolo vai desafiar grandes na Itália Um clube de uma cidade com apenas 41 mil habitantes vai disputar a Série A do Italiano. O Sassuolo, que leva o nome do município localizado ao lado de Modena, venceu o Livorno por 1 a 0 e conquistou a Série B pela primeira vez em sua história. Na próxima temporada a equipe estreará na primeira divisão, e terá como companhia o Verona, que empatou por 0 a 0 com o Empoli e retorna à elite após 11 anos. Livorno, Empoli, Novara e Brescia disputam a terceira vaga num playoff. O Sassuolo conseguiu a promoção com 25 vitórias e 10 empates em 42 jogos.