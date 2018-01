Pequim-2008 começa a recrutar 100 mil voluntários PEQUIM - O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 começou, nesta segunda-feira, oficialmente o recrutamento dos 100 mil voluntários com os quais espera contar durante a realização da competição. "Não existe a possibilidade de êxito nos Jogos Olímpicos sem uma equipe de voluntários bem treinada e serviços de alto nível", disse o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Jacques Rogge, em de uma mensagem transmitida durante a cerimônia de implementação do recrutamento de voluntários. Segundo o Bocog (Comitê Organizador de Pequim-2008), serão necessários 70 mil voluntários para a Olimpíada e outros 30 mil para os Paraolímpicos. A organização dos Jogos está aberta para a participação de pessoas procedentes de outros países, mas a maioria deles será formada por chineses recrutados nas diferentes universidades da capital. A entidade já mostrou também muito interesse em contar com jovens de Macau, Hong Kong e Taiwan. Após a cerimônia foi aberto imediatamente o prazo para os pequineses que pretendem ser voluntários na Olimpíada. Os moradores das demais regiões da China e de outros países que estejam interessados em trabalhar como voluntários nos Jogos ainda deverão esperar para efetuar a inscrição.