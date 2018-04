Pequim 2008, dura missão para hipismo Há um consenso no hipismo brasileiro: faltam cavalos e sem investimentos, de milhões de euros, o País amargará posição ruim na competição por equipes dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Em Atenas, após duas medalhas nas edições anteriores, o Brasil ficou em 9º lugar na Copa das Nações, apesar da medalha de prata individual de Rodrigo Pessoa e Baloubet du Rouet. Além de bons cavalos, Rodrigo Pessoa acha que seria oportuna a reintegração à equipe olímpica brasileira de cavaleiros experientes, como Luiz Felipe Azevedo e Vitor Alves Teixeira. Ele está disposto, inclusive, a enterrar divergências com Luiz Felipe - eles têm ações um contra o outro na Justiça, por ofensas morais. "O problema pessoal não tem a ver com a qualidade dele como cavaleiro. Não sou do tipo de guardar rancor e sempre estive disposto a deixar isso de lado", disse Rodrigo Pessoa, que prepara o cavalo sela-francesa Hermés St. Lois para substituir Baloubet du Rouet nos Jogos de Pequim. Luiz Felipe, de 51 anos, integrou as equipes que ganharam medalhas de bronze nos Jogos de Atlanta, em 1996, e de Sydney, em 2000 - nessa última edição, competiu por equipe mas sem conversar com Rodrigo Pessoa e com Álvaro Afonso de Miranda Neto, o Doda. Os problemas começaram meses antes da Olimpíada de Sydney, quando, numa seletiva, Luiz Felipe brigou com o pai de Doda. Quando a mulher de Rodrigo Pessoa, Keri Potter (ainda noiva na época), anunciou que iria naturalizar-se brasileira para competir pelo País, em 2001, Luiz Felipe protestou contra o processo que estava sendo feito, gerando nova polêmica e muito bate-boca com Rodrigo Pessoa. À procura - Vitor Alves Teixeira, tricampeão pan-americano (Havana/91, Mar Del Plata/95 e Winnipeg/95) por equipes, dono de duas medalhas individuais de bronze (em 91 e 99), com três participações olímpicas (84, 88 e 92), e nove vezes campeão brasileiro, foi a Atenas como técnico do hipismo, mas da equipe Argentina. Vitor, de 44 anos, que está na Bélgica para disputar o Mundial de Cavalos Novos, montando animais do haras holandês VDL, gostaria de voltar a competir com a equipe brasileira. Tem planos de disputar o Mundial de Aachen, em 2006, o Pan-Americano do Rio, em 2007, e a Olimpíada de Pequim, em 2008, mas procura um empresário que possa associar-se a ele na empreitada. "Estou procurando no Brasil e na Europa empresários que não tenham interesse pessoal em competir e possam ajudar um cavaleiro", disse Vitor. O próprio contato com o haras VDL pode significar conseguir o cavalo que precisa para competir. Vitor ficou orgulhoso com o comentário de Rodrigo Pessoa sobre a sua volta à equipe brasileira. "Que isso possa se transformar em realidade." Ele acha que em Atenas, apesar de o Brasil ter bons cavalos, "faltou conjunto no final", justamente o entrosamento entre cavalo e cavaleiro que só se viu com Rodrigo e Baloubet.