Pequim 2008 prevê dobrar o lucro Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 esperam arrecadar mais de US$ 1 bilhão com patrocínio, quase o dobro que registrado em Atenas, segundo informa a agência Xinhua. "As perspectivas do programa de publicidade são bastante positivas. Gostaríamos de registrar a entrada de US$ 1 bilhão em patrocínio, embora reste ainda muito por fazer para atingirmos esse número", avaliou o vice-presidente executivo do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Pequim (Bocog), Jiang Xiaoyu. O subdiretor do departamento de marketing do Bocog, Lai Ming, ressaltou que o "último incentivo" à campanha publicitária dos Jogos de 2008 veio por meio das cinco mascotes olímpicas apresentadas recentemente, os "Fuwa" (bonecos da felicidade). As mascotes dos Jogos de Sydney (2000) e Atenas (2004) geraram lucros de mais de US$ 200 milhões. Pequim poderia chegar aos US$ 300 milhões, segundo especialistas entrevistados pela agência Xinhua. Além disso, nos próximos meses serão concedidas licenças para novas linhas de produtos com os "Cinco Amigos", como roupas esportivas, artigos de escritório e artesanato. Até o momento, o Bocog assinou acordos com 10 empresas associadas e oito patrocinadores, sem contar com os patrocinadores TOP, que mantêm um acordo direto com o Comitê Olímpico Internacional (COI) não apenas para os Jogos Olímpicos de 2008, mas também para outros. Segundo o diretor de publicidade do órgão, Yuan Bin, alguns dos patrocinadores chineses pagam tarifas inclusive mais caras que os TOP, principal fonte de benefícios do COI. Os organizadores dos Jogos de Pequim em 2008 também realizam uma pesquisa pela internet na qual os participantes devem selecionar, entre uma lista de 20, as dez notícias mais destacadas sobre os preparativos da Olimpíada, no site www.beijing2008.com.