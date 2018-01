Pequim impressiona membros do COI A candidatura de Pequim para ser a sede dos Jogos Olímpicos de 2008 ganhou força ao final da vistoria feita pelos membros do Comitê Olímpico Internacional (COI). Hoje, em entrevista coletiva, os membros se confessaram ?impressionados? com o nível de organização dos chineses. Além de aprovarem instalações e projetos, outro fato deixou os organizadores otimistas. Os representantes do COI não tocaram em questões políticas, nem discutiram assuntos como o respeito aos direitos humanos. ?A candidatura de Pequim está sendo maravilhosamente preparada e conta com forte apoio popular e o governo?, disse Hein Verbruggen, presidente da comissão de vistoria do COI. ?Não estamos aqui para julgar questões políticas. Somos orientados a nos ater apenas ao critério técnico?, justificou ele. Entre os aspectos mais relevantes, Verbruggen ressaltou o gigantesco projeto ambiental da cidade para os próximos 10 anos, que conta com recursos para investimentos na infra-estrutura viária, comunicações e na recuperação de áreas urbanas degradadas. Os inspetores do COI deverão visitar ainda as cidades de Osaka, Paris, Toronto e Istambul - que também brigam para sediar os Jogos de 2008. A decisão do COI será divulgada no dia 13 de julho.