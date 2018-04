Pequim inicia contagem para 2008 A Olimpíada de Atenas já passou. E agora, nesta terça-feira, começou literalmente a contagem regressiva para os Jogos de Pequim. Inaugurado na praça Tiananmen, na capital chinesa, um relógio irá marcar os dias, as horas, os minutos e os segundos que faltam para o início das competições, que acontecem no dia 8 de agosto em 2008. Diante de um bom público, e com a presença de alguns medalhistas chineses em Atenas, o relógio de 14 metros foi inaugurado quando faltavam 1.417 dias, 1 hora, 56 minutos e 58 segundos para o início dos Jogos Olímpicos de 2008.