Pequim inicia venda de ingressos para Olimpíada de 2008 Chineses e estrangeiros que vivem na China podem se registrar para conseguir ingressos online para a Olimpíada de 2008 depois que os organizadores lançaram o site oficial de vendas nesta quinta-feira. Segundo o site www.tickets.beijing2008.cn (com opção em inglês), os ingressos serão emitidos em três fases e aqueles para eventos muito procurados serão distribuídos por sorteio. Os que vivem no exterior poderão comprar ingressos para a Olimpíada junto aos seus comitês olímpicos nacionais ou em pontos-de-venda designados ao mesmo valor que os chineses, disse um membro da organização. Os valores dos ingressos variam de 30 yuan (US$ 3,50, ou R$ 7,37) para o início da competição de tiro a 5 mil yuan (US$ 646, ou R$ 1.361) para a cerimônia de abertura no dia 8 de agosto de 2008.