Pequim investe US$ 40 bi na Olimpíada A China informou nesta segunda-feira, através da agência oficial de notícias Xinhua, os detalhes dos investimentos que fará para a realização dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. O valor total ultrapassa os US$ 40 bilhões, com US$ 38,6 bilhões para a infra-estrutura da cidade e outros US$ 2 bilhões para as instalações esportivas. Segundo o relato divulgado pela Prefeitura de Pequim, os US$ 38,6 bilhões serão investidos em 860 projetos de melhoria da cidade. A maior parte (US$ 22,2 bilhões) está reservada para os transportes, com 132 novos quilômetros de linhas de metrô e trem, além da reforma de 1.230 quilômetros de estradas rodoviárias. No plano de investimentos, serão US$ 6 bilhões no setor de energia, US$ 2,2 bilhões em projetos relacionados com o abastecimento de água, US$ 5 bilhões para a melhoria dos serviços de telecomunicações e outros US$ 3,2 bilhões para o meio-ambiente. Além, é claro, dos US$ 2 bilhões de investimento previsto para as instalações esportivas, como o Estádio Olímpico e a Vila Olímpica.