Pequim proibirá fumo em ginásios durante os Jogos Olímpicos "Pequim proibirá o fumo em recintos esportivos durante os Jogos Olímpicos de 2008, mas colocará áreas para fumantes em alguns deles", disse o tenente de prefeito da capital chinesa, Liu Jianmin, citado pela Rádio Internacional da China. O acordo do Comitê Olímpico Internacional (COI) com a Organização Mundial de Saúde (OMS) estabelece que os estádios devem ser espaços livres de fumaça de tabaco durante as provas esportivas, mas a proibição só afeta os ginásios. A medida esbarra na dependência dos chineses pelo cigarro, já que metade dos cigarros do mundo é consumida na China. A restrição de fumar em locais públicos, como hospitais, jardins de infância ou serviços públicos de transporte, começa a ser uma realidade em Pequim, embora seja Hong Kong - sede das provas eqüestres dos Jogos Olímpicos - o território da China onde as limitações ao tabagismo são maiores.