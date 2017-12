Pequim quer recrutar 22 mil para carregar a tocha olímpica

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 esperam reunir cerca de 22.000 portadores de tocha, o dobro do número de Atenas 2004, para um percurso que gera tensões políticas com Taiwan. No fim de semana, o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Pequim (BOCOG) começou a selecionar os 21.880 portadores olímpicos, incluídos 18.400 na China continental, assinalou Zhang Ming, diretora do Centro de Revezamento Olímpico da Tocha. Os candidatos terão duas maneiras de se transformar em portadores: por uma recomendação de uma organização ou instituição autorizada ou mediante um processo de seleção aberto. O jornal oficial China Daily lembra que o maior número de portadores olímpicos conseguido até agora foram os 12.102, de Sydney em 2000. "Sob o lema ´Uma Viagem de Harmonia´ e o slogan ´Luz de Paixão, Compartilha um Sonho´, o programa de seleção de portadores espera conseguir a participação do público da forma mais ampla e extensa", anunciou Zhang. "Recrutaremos o grupo de portadores que mais mereçam dentro de suas comunidades", explicou. Ela destacou que um dos critérios de seleção será o nível de "patriotismo e dedicação ao Movimento Olímpico". Zhang acrescentou que não haverá limites de sexo, profissão, nacionalidade ou saúde para os participantes, apenas que sejam maiores de 14 anos. Na China continental, 5% dos portadores poderão ser estrangeiros, inclusive deficientes. Também serão selecionados 5 mil escoltas entre universitários chineses. Segundo a tradição, a chama olímpica será acesa na Grécia em 25 de março de 2008, percorrerá dezenas de cidades nos cinco continentes e tentará escalar em maio até o topo do Monte Everest, a mais alta do mundo, com 8.844 metros de altura. Em Taiwan, o Governo de Pequim espera reunir 120 portadores da tocha, se a ilha - considerada parte do território chinês - mantiver o percurso acertado entre os comitês olímpicos da China e de Taiwan. Jiang Xiaoyu, vice-presidente executivo do BOCOG, reiterou os planos do trajeto da tocha em território taiwanês. Mas o projeto foi rejeitado por Taipé no dia seguinte da divulgação, em 27 de abril passado. "Ainda esperamos que os líderes taiwaneses aceitem o acordo que alcançamos" para o percurso, disse Jiang em referência à rejeição de Taiwan. O trajeto levaria a tocha a Taiwan entre os territórios chineses de Hong Kong e Macau, em vez de outros países, o que demonstraria que não a ilha é parte do território chinês.