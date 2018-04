Pequim será palco do maior Mundial de kung fu da história

A capital chinesa, Pequim, receberá entre os próximos dias 11 e 17 a nona edição do Mundial de kung fu (ou wushu), que promete ser a melhor de toda a história. Serão mais de mil pessoas, entre atletas, treinadores e árbitros, procedentes de 88 países e regiões do mundo para disputar as 40 modalidades do campeonato - 22 na categoria Taolu (formas) e 18 na Sanshou (combate). Uma dos integrantes da organização do torneio será o ator Jet Li - astro de filmes como "Maquina Mortífera 4" e "Romeu tem que morrer" -, especialista em artes marciais e eleito embaixador da boa vontade do torneio. Sua presença é uma forma de promover internacionalmente a competição. A China, berço desta arte marcial, até tentou que a modalidade estivesse presente nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, como esporte de exibição (o que ocorreu na edição de 1936, em Berlim), mas não obteve sucesso. O primeiro torneio internacional de kung fu foi disputado na província chinesa de Xian, em 1985, e nos Jogos Asiáticos de 1990, quando teve caráter oficial.