Pequim terá 4.500 testes anti-doping Pequim está anunciando nada menos que 4.500 testes de doping em sua Olimpíada/2008. Será para quase metade dos atletas, se forem limitadas em 10 mil as inscrições. A informação foi de John Coates, presidente del Comité Olímpico Australiano, em visita nesta semana a um laboratório chinês ao lado de Kevan Gosper, um dos vice do Comitê Olímpico Internacional. Na Olimpíada de Sydney/2000 foram 3 mil testes, com outros 3.500 em Atenas, em agosto.