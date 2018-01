Pequim vai proibir carros particulares durante a Olimpíada-08 Em uma decisão inusitada, o governo chinês decidiu proibir a circulação de carros particulares durante a realização dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pela imprensa local. Os torcedores que forem à cidade chinesa para acompanhar a competição terão que usar o transporte público para evitar grandes congestionamentos. O veículos privados não terão autorização para entrar nas áreas onde ocorrerá as modalidades esportivas. O Comitê Organizador da Olimpíada não planeja montar estacionamentos nos ginásios e estádios. "Pequim está planejando fazer de tudo para evitar os grandes congestionamentos ao não permitir o uso de carros particulares para irem até as instalações olímpicas", disse Liu Xiaoming, subchefe do Departamento de Tráfico da cidade, para o jornal chinês Pequim News. Os altos índices de congestionamentos são crônicos na capital do país asiático, onde o número de automóveis se multiplicou nos últimos anos - a frota ainda deve ganhar mais 2,7 milhões de carros até a realização dos Jogos. Com a decisão, as autoridades pretendem diminuir em 20% o tráfego de veículos durante a Olimpíada. Além disso, o Departamento de Tráfico de Pequim estuda fazer um rodízio de carros com placas pares e ímpares, semelhante ao que acontece na cidade de São Paulo.